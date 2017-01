Roscón de Reyes de Comoju. Paso a paso.

Dentro de dos días llega la noche de más ilusión de todo el año. La noche en la que nos visitan Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Esta semana es la que los papis sacamos de nuestros hijos todo lo que queremos, ¿no es así? Con esa famosa frase de “ Como no te portes bien, los Reyes, que te están viendo, no te van a traer ningún regalo”. Y ellos enseguida, dejan de hacer travesuras y ponen esa carita de “vale, ya me porto bien”.

En cuanto a dulce se refiere, es tradición comerse el Roscón de Reyes el día 6 de Enero, en el desayuno o de postre después de la comida. Como manda la tradición el Roscón se tiene que repartir entero y dentro de él hay varias sorpresas, una corona, varias miniaturas, que suelen ser de cerámica, una figurita de un rey y un haba. Al que le toca el Rey es coronado y tiene que llevar la corona puesta hasta que se vaya y al que le toca el haba, tiene que pagar el roscón del año siguiente (como siempre se nos olvida, nosotros hacemos una foto para luego acordarnos).

Aunque en mi casa se va a librar de pagarlo porque este ya va a ser el tercer año que voy a hacer el roscón yo. Tras un tremendo fracaso el primer año que lo hice, hace dos años, el año pasado me salió buenísimo, así que este año repito con la misma receta. Es una receta muy fácil, pero el ingrediente principal es La Paciencia, sigue las indicaciones del resumen y así no te perderás en ningún momento. La receta del roscón de Reyes que tiene tanto éxito es la de Comoju, una de las pioneras en este mundo de los blogs, no en vano lleva más de 5 años con el suyo, no dejéis de visitarlo porque tiene unas recetas espectaculares. Además, aunque Cova es asturiana, tenemos la suerte de tenerla viviendo aquí en Valencia. Y yo hoy me voy a tomar un café con ella a vuestra salud. ¿Quién se apunta?

Espero que te guste.

Vicky Ortiz

Paso a paso, con tiempos, para hacer un roscón perfecto.

1.- Día previo a comer el roscón por la mañana: Haz la masa madre. 5 minutos. Deja reposar 6 ó 7 horas.

2.- Día previo por la noche: Haz la segunda masa y mezcla con la primera. 15 minutos. Deja levar 5 ó 6 horas, o hasta que doble su volumen.

3.- El mismo día: Separa la masa en dos y forma con ella dos bolas. Forma el roscón con cada una de ellas (o congela la que no vayas a usar). Deja levar 2 ó 3 horas hasta que doble su volumen

4.- Pinta con huevo y hornea. Entre 15-18 minutos.



Preparación tradicional:



Masa Madre (preparar el día anterior por la mañana)

1.- Pon todos los ingredientes de la masa madre en un bol y mezcla bien. Deja reposar, tapado con un paño, varias horas o, mejor, toda la noche.



Segunda Masa (preparar el día anterior por la noche)

1.- Ralla la piel de naranja y ponla junto con el azúcar glas en un bol.

2.- Añade los huevos, la sal, el agua de azahar y la mantequilla y mezcla bien.

3.- Añade la masa madre y mezcla hasta que se integre todo bien.

4.- Añade la harina y amasa bien con las manos, cerca de 10 minutos amasando. Deja reposar hasta que doble el volumen (el tiempo para doblar el volumen depende de muchos factores sobre todo de la humedad y de la temperatura ambiente, yo lo tuve 5 horas).

Preparar el mismo día:

5.- Con la masa, haz dos bolas (en este paso, una de las bolas si quieres la puedes congelar, y sacarla el día antes de cuando la quieras comer).

6.- Pon papel vegetal sobre la bandeja del horno, y con las manos mojadas en aceite o mantequilla, coge una bola y hazle un agujero en el centro y ve estirando hacia los lados para darle la forma de roscón, pon sobre la bandeja y deja reposar hasta que doble nuevamente su volumen (esta vez tarda menos tiempo, 2 ó 3 horas). En el círculo interior pon un recipiente metálico que haga de tope, para que no se cierre el agujero.

7.- Precalienta el horno y pon un recipiente con agua en el interior, y mientras, pinta el Roscón con huevo, con cuidado de no pincharlo, porque se desinflaría, decora con las almendras fileteadas y echa el azúcar apelmazada a montoncitos.

Hornea a 200º, durante 15 minutos. Comprueba cómo va cuando lleves 10 minutos, y, si ves que está muy tostado, tápalo con un papel de aluminio por encima.







Preparación en thermomix



Masa Madre (preparar el día anterior por la mañana):

1.- Pon todos los ingredientes de la masa madre en el vaso y programa 2 minutos, velocidad 3. Deja reposar varias horas o, mejor, toda la noche.



Segunda Masa (preparar el día anterior por la noche):

1.-Pon la piel naranja y el azúcar en el vaso y tritura en velocidad 6, hasta que veas que está triturada la piel.

2.- Sin parar la máquina, añade por el bocal, los huevos, la sal, el agua de azahar y la mantequilla y mezcla a velocidad 7 durante 10 segundos.

3.- Añade la masa madre y mezcla 20 segundos a velocidad 4.

4.- Añade la harina y programa vaso cerrado, velocidad espiga durante 4 minutos. Deja reposar hasta que doble el volumen (el tiempo para doblar el volumen depende de muchos factores sobre todo de la humedad y de la temperatura ambiente, yo lo tuve 5 horas).

Preparar el mismo día:

5.- Con la masa, haz dos bolas (en este paso, una de las bolas si quieres la puedes congelar, y sacarla el día antes de cuando la quieras comer).

6.- Pon papel vegetal sobre la bandeja del horno, y con las manos mojadas en aceite o mantequilla, coge una bola y hazle un agujero en el centro y ve estirando hacia los lados para darle la forma de roscón, pon sobre la bandeja y deja reposar hasta que doble nuevamente su volumen (esta vez tarda menos tiempo, 2 ó 3 horas). En el círculo interior pon un recipiente metálico que haga de tope, para que no se cierre el agujero.

7.- Precalienta el horno y pon un recipiente con agua en el interior, y mientras, pinta el Roscón con huevo, con cuidado de no pincharlo, porque se desinflaría, decora con las almendras trituradas y echa el azúcar apelmazada a montoncitos por encima del roscón.

Hornea a 200º, durante 15 minutos. Comprueba cómo va cuando lleves 10 minutos, y, si ves que está muy tostado, tápalo con un papel de aluminio por encima.





Yo he rellenado mi roscón la mitad con nata y la otra mitad con trufa. Pero tú puedes elegir el relleno que más te guste: cabello de ángel, crema de turrón, crema pastelera, crema de limón… O si quieres hacerlo igual que Cova, no le pongas relleno ;-P

Envuelve cada sorpresa en papel film y escóndelas por dentro del relleno o de la masa si no le pones relleno.



NOTA 1: Después de vuestros comentarios me he decidido a editar esta entrada otra vez y he puesto en la masa de arranque también harina de fuerza porque sale mejor así, no porque con la normal no salga. Hay muchos blogs dedicados a este mundo del pan y de los diferentes tipos de harinas, y si me pusiera, daría para muchos post. Pero aquí os dejo el post que hace El Amasadero, donde explica de una manera muy sencilla los distintos tipos de harina y para que se utiliza cada una. Al final todo es cuestión de química, ya me lo dijeron a mí en la facultad.

"La harina de fuerza se utiliza para elaborar panes enriquecidos con grasas. Es decir, panes a los que añadimos leche, mantequilla, huevos, melaza, manteca de cerdo, etc. Al llevar cargas de grasas, necesitamos una harina que ayude a que estos panes suban lo suficiente y para esto es siempre mejor utilizar harina de fuerza. Algunos panes en los que aconsejamos utilizar la harina de fuerza son: el brioche, el pan de molde, el croisant, el roscón de reyes, el panetonne, etc."



NOTA 2: Edito el post después de leer el mensaje de Mar, si quieres que te dure más el roscón, toma nota:

"Mar Martinez 10 de Enero de 2013

Pues vengo para decirte que este año he conseguido que el roscón dure un poco más jugoso! De los 175 grs. de azúcar, puse 50 de azucar invertido y, aunque el roscón no es un bizcocho especialmente jugoso, ha durado tres o cuatro dias perfecto! Vale, eso si, estaba relleno de nata, que a lo mejor también ayuda...

Pero vamos, que estoy más contenta con mi roscón que pa' que!

Un besazo!"