Pannacotta con corazón

Muchas veces he visto la pannacotta en las redes y nunca me había dado por hacerla, pero el otro día, pensando qué postre hacer para San Valentín, pensé que podría ser una opción estupenda. Así que me puse a buscar con qué receta la hacía y me fui a lo seguro, el blog de una italiana, como no, @Panepanna , a la que sigo desde hace tiempo y que tuve el placer de conocer en Gastrónoma.

Además de buscar la receta, estuve pensando, con ayuda de un amigo, cómo decorarla, y ahí, en la barra de un bar, con papel y lápiz en mano, salió la idea de los corazones de galleta que ya tienes en el blog. Una idea fácil y rica para decorar este postre tan rico. ¿Lo quieres intentar tú también? Te dejo la forma de hacerlo, por si la respuesta es sí.

Espero que te guste.

Vicky Ortiz

Preparación tradicional

1.- En un bol con agua fría, pon las hojas de gelatina en remojo, para que se hidraten.

2.- En una cacerola mezcla los 300 ml de leche, llos 700 ml de nata y los 150 g de azúcar. Abre la vaina de vainilla a lo largo con un cuchillo y con ayuda de este, raspa las semillas, y échalas a la mezcla anterior. Calienta y mezcla para que se disuelva bien el azúcar. La puedes hacer la noche anterior y dejar infusionando la vaina de vainilla toda la noche. Retira la vainilla.

3.- Escurre las hojas de gelatina bien, apretándolas con la mano, hasta quitarles el máximo de agua posible, y añádelas a la mezcla denata, leche, vainilla y azúcar mezclando bien.

4.- Añade las 3 cucharadas de moscatel y mezcla bien.



Preparación con thermomix

1.- Pon los 300 ml de leche, los 700 ml de nata, las 3 cucharadas del moscatel, la vaina de vainilla y los 150 g de azúcar en el vaso (todo menos la gelatina) y cocina durante 10 minutos, 90º y velocidad cuchara. La puedes hacer la noche anterior y dejar infusionando la vaina de vainilla toda la noche. Retira la vainilla.

2.- En un bol con agua fría, pon las hojas de gelatina en remojo, para que se hidraten.

3.- Escurre las hojas de gelatina bien, apretándolas con la mano, hasta quitarles el máximo de agua posible, y añádelas al vaso con la mezcla de nata, leche, vainilla y azúcar y mezcla durante 1 minuto a 90º y velocidad 3 y medio.



Y por último, te pongo esas fotos que tanto me gustan del making-of de la sesión fotográfica de la pannacotta.