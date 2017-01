Roscón de Reyes de hojaldre. En sólo 30 minutos.

Este año también voy pillada de tiempo, así que prepararé este roscón de hojaldre que tanto nos gustó el año pasado. Y además, en menos de 30 minutos lo tengo listo.

Hay muchas recetas para hacer el Roscón de Reyes receta del roscón más típico en el blog,

Pero este año he decidido no complicarme tanto la vida, este año he decidido pasar de los levados y hacer un Roscón de Reyes de hojaldre que en menos de 30 minutos lo tenga listo y así, poder utilizar mi tiempo para otras cosas. ¿Te animas a prepararlo como yo? Te explico dos formas distintas para poderlo hacer, pero las dos son facilísimas.

Léelas, coge tu libreta para apuntar los ingredientes, ve al súper a por ellos y, el mismo lunes, día de Reyes, cuando te levantes, ponte a prepararlo, sólo necesitas media hora. Ya verás qué rico te sale. Hace ya 6 años que empecé a hacer el Roscón de Reyes en casa, y me ha pasado de todo haciéndolo. El primer año, me salió un roscón precioso, pero al metérnoslo en la boca, uffff, qué sensación más desagradable!!! ¡Sabía a colonia! Sí, me pasé con el agua de azahar, bueno realmente, lo que yo compré era esencia de agua de azahar, así que ¿te imaginas? Pero no me rendí, y al año siguiente lo volví a intentar, esta vez ya salió rico!! Aunque el año que más disfruté haciéndolo, fue ese en el que hicimos el roscón un montón de "amigas virtuales" a la vez, cada una en su casa y preguntando por las redes sus dudas, y contando sus logros. Eso fue muy divertido. Fue como cocinar todas juntas. Nos juntamos un buen montón y nos lo pasamos "pipa"!! ¿Os acordáis chicas? Yo lo tengo ya todo preparado, la corona, la figura, el haba y hasta una cartulina con la leyenda del Roscón que dice así: "He aquí el roscón de Reyes, tradición de un gran banquete en el cual hay dos sorpresas, para los que tengan suerte. En él hay, muy bien ocultas, un haba y una figura; el que lo vaya a cortar hágalo sin travesura. Quien en la boca se encuentre una cosa un tanto dura, a lo peor es el haba o a lo mejor la figura. Si es el haba lo encontrado, este postre pagarás, mas si ello es la figura, coronado y Rey serás". Anímate a hacerlo tú también, ya verás cómo te engancha.

Espero que pases unos felices Reyes. Vicky Ortiz

PREPARACIÓN Para hacer el roscón de hojaldre - Opción 1 Esta opción, lleva un poco más de manipulación, pero mínima, y tienes que controlar los tiempos de horno, para que quede perfectamente horneada la base del roscón. 1.- Precalienta el horno a 180º C.

2.- Coloca las dos planchas de hojaldre, a lo largo, una a continuación de la otra, tal como se ve en la foto de arriba. Con los dedos, intenta unir las dos masas por el extremo, apretando un poquito.

3.- Espolvorea toda la superficie con los 30 g de azúcar, y enróllala, dándole forma de cilindro alargado, como se ve en la imagen.

4.- Une el principio y el fin formando una rosca, como se ve en la foto.

5.- Pinta el Roscón con huevo batido, y decora con las almendras fileteadas.

6.- Hornea a 200º C, durante 25 minutos. Los primeros 10 minutos, con el horno sólo en la posición abajo. Los siguientes 15 minutos con el horno en posición arriba y abajo. Comprueba cómo va cuando lleve 20 minutos, y, si ves que está muy tostado, tápalo con un papel de aluminio por encima.

7.- Cuando el Roscón esté frío, y si lo quieres rellenar, ábrelo por la mitad con la ayuda de un cuchillo de sierra.

8.- Envuelve en papel film la figurita de cerámica y el haba y colócalos en dos sitios distintos de la base del Roscón y cubre con el relleno.

9.- Rellénalo, con la ayuda de una manga pastelera con boquilla grande rizada, con la crema que más te guste. Yo, en este caso lo he rellenado de nata, aunque el lunes lo rellenaré de trufa.

10.- Para la presentación final, coloca el Roscón en un plato bonito, y añádele por encima azúcar glas. Para ello, pon un poco de azúcar glas en un colador y deja caer por encima del roscón, como si fuera nieve.

11.- Pon, en el centro del Roscón, la corona y, si la tienes, como yo, la leyenda.

Para hacer el roscón de hojaldre – Opción 2

Esta opción es la más sencilla, porque sólo debes recortar el interior de las 2 láminas de hojaldre redondas y hornear por separado.

1.- Precalienta el horno a 180º C.

2.- Con ayuda de un plato, colocado encima de la plancha de hojaldre redonda, a modo de plantilla, corta un círculo interior y guárdatelo para otra receta. Debes dejar la plancha de hojaldre con la forma de un anillo. Haz lo mismo con las dos planchas de hojaldre.

3.- A uno de los dos anillos de hojaldre, espolvoréale toda la superficie con los 30 g de azúcar.

4.- El otro de los dos anillos de hojaldre, píntalo con huevo batido, y decora con las almendras fileteadas.

5.- Hornea cada anillo por separado, con el horno a 200º C, durante 15 minutos en posición arriba y abajo. Comprueba cómo va cuando lleves 10 minutos, y, si ves que está muy tostado, tápalo con un papel de aluminio por encima.

6.- Envuelve en papel film la figurita de cerámica y el haba y, cuando estén fríos los anillos de hojaldre ya horneados, coloca al que le has añadido azúcar abajo y, sobre él, en dos sitios distintos pon la figurita y el haba y cubre con el relleno, con la ayuda de una manga pastelera con boquilla grande rizada, con la crema que más te guste. Yo, en este caso lo he rellenado de nata, aunque el lunes lo rellenaré de trufa. Coloca encima de la crema el anillo de hojaldre que has pintado con huevo y le has añadido las almendras fileteadas.

7.- Coloca el Roscón en un plato bonito, y añádele por encima azúcar glas. Para ello, pon un poco de azúcar glas en un colador y deja caer por encima del roscón, como si fuera nieve.

8.- Pon, en el centro del Roscón, la corona y, si la tienes, como yo, la leyenda.

Preparación del relleno



Para preparar la nata de forma tradicional



1.- Monta los 500 ml de nata junto con los 70 g de azúcar glas con una batidora de varillas.

2.- Prepara una manga pastelera grande y ponle una boquilla grande rizada. Mete la nata azucarada montada dentro de la manga y reserva en el frigorífico hasta que la vayas a utilizar.

Para preparar la trufa de forma tradicional



1.- Monta la nata junto con los 70 g de azúcar glas con una batidora de varillas.

2.- Añádele los 30 g de cacao y los 30 g de virutas de chocolate y mezcla con una espátula con movimientos envolventes, así haremos la trufa con sorpresa de chocolate. Mete la trufa montada dentro de la manga y reserva en el frigorífico hasta que la vayas a utilizar.

Para montar la nata y la trufa con thermomix

1.- Pon la mariposa en las cuchillas y monta los 500 ml de nata junto con los 70 g de azúcar glas, en velocidad 3 y medio, sin programar tiempo, notarás como cambia el sonido cuando ya esté montada.

2.- Si quieres hacer trufa, añádele los 30 g de cacao y los 30 g de virutas de chocolate y mezcla con una espátula con movimientos envolventes, así haremos la trufa con sorpresa de chocolate.



Yo he rellenado mi Roscón de Reyes de hojaldre con nata. Pero tú puedes elegir el relleno que más te guste: trufa, cabello de ángel, dulce de boniato, crema de turrón, crema pastelera, crema de limón, y si lo quieres hacer un poco exótico, lo puedes rellenar de mousse de maracuyá

Deseo que pases muy buenos reyes. Que te traigan muchas cosas, señal de que te habrás portado muy bien. Y que pruebes este roscón de reyes de hojaldre y ya me cuentas luego.